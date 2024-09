Lavoro: Cgia, Inl chiede doppia presentazione patente a punti per evitare flop -2

In primi 7 mesi 2024 aumento denunce infortuni +2.825 unita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 set - L'Associazione riporta i dati degli infortuni sul lavoro: "nei primi 7 mesi del 2024 rispetto allo spesso periodo del 2023 le denunce di infortunio nel settore delle costruzioni sono aumentate di 2.825 unita'. Se tra gennaio e luglio dell'anno scorso gli infortuni hanno interessato 18.727 persone, quest'anno sono saliti a 21.552 (+15,1 per cento). A livello regionale, le variazioni di crescita piu' importanti hanno interessato l'Umbria (+25,1 per cento), la Campania (+24,2 per cento), la Sardegna (+23,3 per cento) e la Liguria (+21,3 per cento) (vedi Tab. 2 e Graf. 1). Per quanto concerne le denunce con esito mortale sempre nel settore delle costruzioni, nella prima parte del 2023 sono state 58, quest'anno 79 (variazione assoluta +21). In valore assoluto le regioni piu' interessate da questi drammi sono state la Lombardia e la Sicilia, ognuna con 10 decessi. Tuttavia, se la prima rispetto a gennaio-luglio del 2023 ha registrato una diminuzione di 4 unita', la seconda, invece, ha subito un incremento di 4.

Seguono la Toscana con 9 decessi (+8 rispetto al 2023), l'Emilia Romagna con 7 (+3) e il Lazio con 6 (+4)".

