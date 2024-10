Lavoro: Cgia, il nero e' in calo in tutta Italia, eccetto in Molise -2

In 2021 giu' anche evasione fiscale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 ott - Diversamente, spiega la Cgia, se prendiamo come parametro di riferimento l'incidenza percentuale di questa piaga sociale ed economica sul valore aggiunto regionale (praticamente il Pil), la realta' piu' investita e' la Calabria con il 19,2 per cento.

Seguono la Campania con il 18, la Puglia con il 17,6, la Sicilia con il 17,3, la Sardegna e il Molise entrambe con il 16,3. Anche la stima dell'evasione fiscale (intesa questa volta come imposte tasse e contributi non pagati), e' in calo, sottolinea la Cgia. Secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel 2021 (ultimo dato disponibile) l'evasione tributaria e contributiva presente in Italia e' scesa a 82,4 miliardi di euro, di cui 72 riconducibili alle entrate tributarie e 10,4 ai contributi.

Va segnalato che il dato complessivo rispetto al 2019 e' diminuito di ben 17,8 miliardi (-17,8 per cento).

com-Cog

