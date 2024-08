Lavoro: Cgia, a Vercelli -32,7% artigiani 2012-23, per Bolzano -6,7%

Abruzzo (-29,2%) la regione piu' colpita (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 ago - Tra il 2023 e il 2012 e' stata Vercelli la provincia, con il -32,7 per cento, ad aver registrato la variazione negativa piu' elevata d'Italia in relazione alla categoria degli artigiani. Seguono Rovigo con -31, Lucca con -30,8 e Teramo con il -30,6 per cento. Le realta', invece, che hanno subito le flessioni piu' contenute sono state Napoli con il -8,1, Trieste con il -7,9 e, infine, Bolzano con il -6,1 per cento. E' quanto emerge da una elaborazione dell'Ufficio studi della Cgia su dati dell'Inps e di Infocamere/Movimprese.

In termini assoluti le province che hanno registrato le decurtazioni piu' importanti sono state Torino con -21.873, Milano con -21.383, Roma con -14.140, Brescia con -10.545, Verona con -10.267 e Bergamo con -10.237. Per quanto riguarda le regioni, infine, le flessioni piu' marcate in termini percentuali hanno interessato l'Abruzzo con il -29,2 per cento, le Marche con il -26,3 e il Piemonte con il -25,8. In valore assoluto, invece, le perdite di piu' significative hanno interessato la Lombardia con -60.412 unita', l'Emilia Romagna con -46.696 e il Piemonte con -46.139. Il dato medio nazionale e' stato pari al -22 per cento.

