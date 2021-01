Lavoro: Catalfo, riprendere confronto su salario minimo per mercato piu' inclusivo

'Pensare a detassazione per progressivi allineamenti' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 gen - "L'introduzione di una disciplina legale sul salario minimo contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi ispiratori dei progetti presentati nell'ambito del 'Recovery Plan'".

Cosi' il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, nel corso dell' audizione in commissione Lavoro della Camera sulla relativa proposta di direttiva europea. "La garanzia di una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti i lavoratori favorirebbe senz'altro - ha aggiunto - la realizzazione di un mercato del lavoro piu' inclusivo, piu' equo e paritario, abbattendo le disuguaglianze, anche i termini di 'gender pay gap'". E, ha sottolineato, "per tale motivo ritengo importante riprendere il confronto gia' avviato con le parti sociali e le altre forze di maggioranza".

Il ministro ha inoltre proposto che "anche per mitigare l'impatto dell'introduzione del salario minimo sul costo del lavoro in taluni settori, sarebbe opportuno adottare ulteriori misure che incentivino la contrattazione collettiva a fissare salari dignitosi e fungano da sostegno per le imprese. Si potrebbe pensare, ad esempio, alla detassazione, per un certo periodo, degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali, cosi' da determinare un progressivo allineamento dei minimi retributivi all'importo del salario minimo".

