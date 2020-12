Lavoro: Catalfo convoca parti sociali a tavolo 15/1 su riforma ammortizzatori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 dic - Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, ha convocato per venerdi' 15 gennaio 2021 sindacati e associazioni datoriali per il tavolo di confronto sulla riforma degli ammortizzatori sociali. Martedi' 19 gennaio, il ministro incontrera' inoltre le associazioni di categoria per affrontare la parte della riforma che riguarda il lavoro autonomo. Gli incontri, indica una nota, si svolgeranno in modalita' videoconferenza.

