Lavoro: Catalfo, continueremo ad aiutare lavoratori, famiglie e imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - "La nostra priorita' adesso e' contenere l'aumento dei contagi. I dati Istat di oggi su occupazione e Pil dimostrano che se procediamo su questa strada il mercato del lavoro e l'economia hanno la forza di ripatire. Fra luglio e settembre si sono registrati 113mila occupati in piu' rispetto al trimestre precedente mentre il Pil ha avuto un rimbalzo del 16,1%. Dati incoraggianti che dimostrano come le misure messe in campo dal Governo abbiano significativamente contribuito a dare una risposta efficace a una situazione senza precedenti". Lo afferma il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. "Per affrontare il prossimo futuro sara' necessario uno sforzo comune. Da parte nostra - assicura - garantiremo aiuti e tutele a lavoratori, famiglie e imprese, assicurando loro la cig e le misure di sostegno fino a quando sara' necessario. Un impegno che partira' gia' dalla Legge di Bilancio", conclude.

