Lavoro: Calderone, su manodopera straniera c'e' gia' una strategia

'Fare sinergia significa non fare tutti le stesse cose'.

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bari, 22 ott - Sul reperimento della manodopera straniera 'non c'e' in questo momento necessita' di studiare la strategia ma di farla insieme e di mettere insieme le forze per moltiplicare anche queste occasioni'. Lo ha detto la ministra del Lavoro Marina Calderone, intervenendo a Bari al Festival delle Regioni. Il riferimento e' al presidente della Puglia, Michele Emiliano, che nell'intervento precedente aveva affrontato il tema dell'accoglienza e dell'integrazione, anche lavorativa, dei migranti attraverso iniziative di partenariato con i paesi di provenienza promossi dalla regione. 'Oggi - ha spiegato Calderone - certamente abbiamo un problema di reperimento della manodopera che ci porta a guardare i cittadini di altri paesi cui diamo la possibilita' di venire a lavorare in Italia: fare sinergia e strategia e lavorare insieme significa non dover fare tutti quanti le stesse cose'. 'In questo momento - ha riferito - come ministero del Lavoro abbiamo 17 progetti attivi in 11 paesi e andiamo a formare i cittadini di altri paesi nei loro paesi di origine sulla base di accordi che abbiamo con i governi nei paesi di origine'.

