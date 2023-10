Lavoro: Calderone, strada tracciata e' quella giusta, traguardi evidenti

Revisione strumenti politica attiva tra misure da prendere (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ott - "Credo che la strada tracciata sia quella giusta. Certamente gli interventi da mettere in campo sono ancora tanti, tra questi la revisione degli strumenti di politica attiva che non sono piu' coerenti con quelle che sono le necessita' attuali del mondo del lavoro". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, rispondendo ad una interrogazione di FdI nel corso del question time nell'Aula del Senato. "I traguardi raggiunti in materia di occupazione credo siano evidenti a tutti. L'ultimo rapporto pubblicato da Istat ha messo in luce il record storico di occupazione nel nostro Paese e anche il fatto che il tasso di disoccupazione ad agosto 2023 sia sceso al 7,3% e ci sia anche un tasso di disoccupazione giovanile che e' in riduzione" ha aggiunto la Ministra. "In linea con questi dati - ha aggiunto - si segnala la crescita del numero degli occupati che si attesta a circa 24 milioni, con un aumento rispetto all'anno precedente di quasi 550mila dipendenti e 48mila lavoratori autonomi. L'aumento dei contratti di lavoro cosi' importante, soprattutto sul fronte dei contratti a tempo indeterminato, si traduce in un a maggiore certezza economica per le famiglie italiane che in questo modo possono progettare con maggiore serenita' il loro futuro". Calderone ha sottolineato ancora che "favorire le condizioni per un mercato del lavoro piu' flessibile ma allo stesso tempo sicuro e' il faro della nostra azione di governo".

