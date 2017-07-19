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            Lavoro: Calderone, stiamo lavorando bene, non possiamo fermarci

            Dl primo maggio non e' stato intervento spot (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 22 mag - "Abbiamo lavorato bene sulla sicurezza sul lavoro, abbiamo lavorato bene nella Legge di bilancio 2026, ancora meglio con il decreto 62", cosiddetto Dl Primo maggio. "Visto che facciamo bene, non possiamo fermarci". Lo ha rivendicato la ministra del Lavoro, Marina Calderone, nel suo intervento all'evento 'Intelligenza artificiale, produttivita' e occupazione'.

            Quanto al Dl primo maggio, "non e' un intervento spot", e' la difesa di Calderone, "ma si lega alle misure in Legge di bilancio, con 2 miliardi per i rinnovi contrattuali e la contrattazione di prossimita'. E con quel decreto abbiamo introdotto un criterio importante come il salario giusto".

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            (RADIOCOR) 22-05-26 15:44:01 (0507) 5 NNNN

              


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