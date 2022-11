Lavoro: Calderone, sicurezza e' priorita' mia attivita', a breve tavolo dedicato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 nov - 'Le tragiche notizie, con infortuni e incidenti mortali, che ormai quotidianamente ci arrivano dai luoghi di lavoro ci scuotono profondamente e ci impongono di agire anche per rispetto delle famiglie che subiscono un lutto insensato e inaccettabile. A loro va il mio cordoglio personale e del ministero da poco affidato alla mia responsabilita''. Cosi' il ministro del Lavoro, Marina Calderone, commenta in una nota i gravi incidenti avvenuti in queste ultime ore.

'La sicurezza sul lavoro - continua - e' in cima alle priorita' della mia attivita' di Governo: da cittadina che opera nelle istituzioni sono profondamente colpita dai continui lutti, diventati ormai una vera e propria emergenza sociale. Garantire la sicurezza in ogni luogo di lavoro e' un obiettivo complesso che non puo' essere disgiunto dai percorsi educativi e di formazione. E' per questo che, come gia' annunciato durante l'incontro con le parti sociali del 4 novembre scorso, verra' convocato con la doverosa urgenza un apposito tavolo per definire una strategia comune utile ad affrontare con le misure necessarie questa emergenza'.

