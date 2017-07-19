Lavoro: Calderone, recepita direttiva Ue su trasparenza retributiva

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 feb - A parita' di lavoro deve corrispondere pari retribuzione. In coerenza con questo principio il Consiglio dei ministri, ieri, ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue del 2023 che mira a rafforzare l'applicazione del principio della parita' di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tramite la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione "Il provvedimento - afferma il ministro del Lavoro Marina Calderone - rafforza gli strumenti per rendere effettiva la parita' salariale. Il testo potra' arricchirsi durante il passaggio parlamentare e gli ulteriori confronti con le parti sociali, perche' la valorizzazione del talento di tutte e di tutti e' una condizione essenziale per un mondo del lavoro moderno e inclusivo".

