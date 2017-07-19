Lavoro: Calderone, recepita direttiva Ue su trasparenza retributiva -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 feb - Il provvedimento mira a eliminare il divario salariale di genere attraverso una maggiore trasparenza e strumenti di tutela. Si applica a datori di lavoro pubblici e privati e riguarda i lavoratori subordinati (inclusi dirigenti e contratti a termine), estendendosi per alcuni aspetti ai candidati durante la fase di selezione. Gli annunci di lavoro dovranno indicare la retribuzione iniziale o la fascia prevista. Ai datori di lavoro sara' vietato chiedere ai candidati informazioni sui loro stipendi passati. I lavoratori hanno il diritto di conoscere i criteri di determinazione del proprio stipendio e i livelli retributivi medi dei colleghi che svolgono lo stesso lavoro; le aziende possono fornire le informazioni in modo proattivo. Il decreto chiarisce i concetti di "stesso lavoro" e "lavoro di pari valore", basandoli su criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere. La contrattazione collettiva e' il riferimento per la classificazione professionale e retributiva. Se emerge un divario retributivo di genere non giustificato pari o superiore al 5%, il datore di lavoro deve motivarlo e avviare una valutazione con le rappresentanze sindacali e l'Inl per misure correttive. Le aziende oltre 100 dipendenti dovranno comunicare periodicamente dati specifici sulla trasparenza retributiva.

Per le piccole imprese si e' scelto di indicare le modalita' con le quali poter fornire questi dati con un successivo decreto del ministro. Il decreto, infine, istituisce un organismo di monitoraggio e rafforza le tutele giudiziarie per i lavoratori discriminati.

