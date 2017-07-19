Lavoro: Calderone, portale previdenza complementare per orientarsi tra regole

Online nuovo portale sviluppato con Cng e Mefop (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - Cos'e' la previdenza complementare? Quali sono le norme che la regolano? Come si accede? A queste domande, e a molte altre, risponde il portale della previdenza complementare realizzato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la collaborazione del Consiglio Nazionale Giovani e Mefop, online da oggi per accompagnare i cittadini nel percorso previdenziale integrativo. Lo rende noto il ministero del Lavoro in un comunicato spiegando che "in un mondo in continuo cambiamento, il portale raccoglie contenuti chiari, interattivi e sempre aggiornati, video e guide pratiche per scegliere in modo libero, consapevole e informato come pianificare la propria pensione integrativa". L'iniziativa, che si inserisce all'interno del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027, nasce dall'esigenza di accompagnare l'evoluzione normativa in materia e in particolare le novita' inserite nella Legge di Bilancio 2026, che ha previsto un meccanismo di silenzio-assenso a partire dal prossimo 1 luglio per il conferimento del Tfr ai fondi pensione al 60 giorno dall'assunzione e un innalzamento del limite massimo annuo della deducibilita' fiscale dei contributi versati a 5.300 euro, oltre che l'introduzione di una maggiore flessibilita' nella liquidabilita' in capitale delle somme versate. "La previdenza e' un investimento sul proprio futuro. Per questo e' essenziale che ogni cittadino disponga di informazioni chiare per costruire una prospettiva pensionistica solida - ha affermato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Il nuovo portale sulla previdenza complementare accompagna lavoratrici e lavoratori in un percorso informato, aiutandoli a orientarsi tra regole, opportunita' fiscali e tutela dei risparmi. Allo stesso tempo affianca i datori di lavoro, semplificando le procedure e offrendo strumenti immediati per comprendere le novita' introdotte dall'ultima legge di bilancio e svolgere al meglio il loro prezioso ruolo informativo".

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(RADIOCOR) 20-05-26 13:03:32 (0386) 5 NNNN