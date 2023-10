Lavoro: Calderone, piattaforma Siisl pienamente operativa, arrivate 85mila domande

Non solo da ex-percettori del reddito di cittadinanza (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ott - La piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa "e' pienamente operativa dallo scorso primo settembre; a mezzanotte e' partita perfettamente e funzionante". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, rispondendo ad una interrogazione di FdI nel corso del question time nell'Aula del Senato sull'incremento del tasso di occupazione. "In questo primo mese di attivita' le domande pervenute per la misura di supporto per la formazione e lavoro - ha aggiunto la Ministra - sono oltre 85mila. Non sono solo domande di ex percettori di reddito di cittadinanza ma sono domande anche di altri cittadini che si trovano nelle condizioni per fruire del supporto". Calderone ha sottolineato: "Capisco che quando non si riesce a cogliere l'uva allora l'uva sia acerba pero' basterebbe leggere il decreto di attuazione della nuova piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa per comprendere dove sta la riforma e soprattutto in che modo siamo riusciti a mettere in campo delle azioni sinergiche per far parlare dei mondi che finora invece avevano dei percorsi che erano assolutamente slegati".

