Lavoro: Calderone, ottimista su conferma incentivi in manovra 2027

Nel 2026 risorse per 2 miliardi, valutiamo per il futuro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 ago - "Sono possibilista e anche ottimista" sulla riconferma nel 2027 del pacchetto di incentivi per il lavoro gia' introdotto nel 2026. Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo alla trasmissione Zapping su Rai Radio 1. La ministra ha ribadito la volonta' del Governo e della premier Giorgia Meloni di dare continuita' alle misure inserite nell'ultima manovra: "Vogliamo riproporre nella legge di bilancio 2027 gli interventi del 2026: la detassazione degli aumenti contrattuali, gli incentivi per la contrattazione di secondo livello e la premialita' aziendale, fino alla tassazione agevolata per il lavoro faticoso". Riguardo alle risorse economiche e alla struttura dei provvedimenti, Calderone ha ricordato che "2 miliardi erano quelli stanziati per il 2026" e che "adesso faremo le valutazioni necessarie per capire come portare questo intervento nel 2027 e negli anni successivi". La ministra no ha escluso aggiustamenti tecnici: "C'e' da ritoccare qualcosa anche in termini di platee e di importi", ha precisato, sottolineando tuttavia che "i risultati ottenuti ci spingono a confermarli e consolidarli".

Liv

(RADIOCOR) 26-08-26 20:00:16 (0540) 5 NNNN