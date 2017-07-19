Lavoro: Calderone, lavoriamo perche' taglio cedolare su premi produttivita' continui

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 22 mag - Il Governo lavora affinche' la scelta di una tassazione agevolata sui premi di produttivita' abbia continuita'. Lo ha indicato la ministra del Lavoro, Marina Calderone, nel suo intervento all'evento 'Intelligenza artificiale, produttivita' e occupazione' al Festival dell'economia.

"Noi lavoriamo per dare stabilita'", ha premesso Calderone.

"Per quanto riguarda la tassazione agevolata sui premi di risultato sulla produttivita' in generale, dal 10% che era nel 2022, nella prima legge finanziaria l'abbiamo portata al 5% e nella legge finanziaria del 2026 siamo scesi all'1% alzando e ampliando il plafond".

"E' importante oggi per noi - ha rimarcato - anche associare a una politica di incremento delle retribuzioni contrattuali e quindi di sostegno anche ai rinnovi contrattuali, il secondo livello della contrattazione, perche' il secondo livello della contrattazione e' poi quello che tiene conto delle specificita' territoriali e dell'esigenza anche di investire in welfare. Per quanto mi riguarda, io credo che l'intervento fatto in legge di bilancio 2026 debba avere un suo consolidamento, una sua continuita' per quanto riguarda gli aumenti contrattuali, quindi il sostegno alla contrattazione, e per quanto riguarda anche la contrattazione di secondo livello, perche' e' cosi' che costruisci anche fiducia da parte delle aziende e anche da parte del sistema della rappresentanza".

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(RADIOCOR) 22-05-26 15:33:19 (0493) 5 NNNN