Lavoro: Calderone, interverremo sulla detassazione dei premi di risultato

Possibile ampliamento ad altri strumenti di contrattazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 dic - Il governo interverra' "sul tema della detassazione dei premi di risultato, cercando di ampliarla ad altri strumenti della contrattazione, per far si' che la buona contrattazione possa essere sostenuta. Lavoreremo sull'inclusione e la coesione sociale per favorire l'occupazione dei giovani e delle donne". Lo afferma il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, in audizione alla Camera sulle linee programmatiche. "Le percentuali di accesso al lavoro di giovani e donne sono molto bassi, in particolare per quel che riguarda l'occupazione femminile nelle professioni 'stem'. Su questo ci impegneremo anche con azioni congiunte con altri ministeri"; altro intervento riguardera' "la razionalizzare di norme di incentivazione e agevolazione delle assunzioni che in taluni casi, piu' che fornire un ventaglio di opportunita', vanno a confliggere tra loro. Pensiamo all'apprendistato, che in taluni casi per difficolta' di carattere applicativo e di predisposizione dei contratti, viene depotenziato da altre norme incentivanti per l'assunzione dei giovani under35", ha detto.

