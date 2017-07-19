Lavoro: Calderone, fondamentale sostegno a famiglie e pensionati a basso reddito

Strada da seguire anche a livello regionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 nov - 'Il governo a livello nazionale ha dimostrato di riuscire a garantire i piu' fragili e al contempo portare sempre piu' persone al lavoro. Questa e' la strada da seguire anche a livello regionale: il sostegno alle famiglie e ai pensionati a basso reddito e' fondamentale, insieme al potenziamento delle politiche attive del lavoro, per dare sempre piu' servizi ai cittadini, soprattutto in una regione dalle grandi opportunita' come la Campania'. Lo scrive su Instagram il ministro del Lavoro, Marina Calderone.

