Lavoro: Calderone, entro luglio testo condiviso su sicurezza

Confronto di oggi pacato e concreto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - "Oggi abbiamo concordato temi e tempi per nuove misure in materia di sicurezza sul lavoro". Lo afferma il ministro del Lavoro Marina Calderone in un video al termine dell'incontro con le parti sociali sulla sicurezza sul lavoro. "Entro luglio - dice Calderone - vorrei poter presentare un testo condiviso per la stabilizzazione dell'assicurazione scolastica, quindi l'assicurazione per i giovani e per i docenti, la formazione, le premialita' per chi investe in sicurezza. Tempi piu' rapidi, invece, per un accordo sulle ondate di calore. Anche oggi, come gia' a Palazzo Chigi, il confronto e' stato pacato, concreto, molto interessante. E' evidente la volonta' di tutti di migliorare la qualita' della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro".

