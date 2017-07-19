Lavoro: Calderone, disoccupazione ai minimi, traguardo inedito
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 mar - "I dati odierni di Istat descrivono un mercato del lavoro in una fase che resta positiva. E questo non e' mai scontato, soprattutto dopo anni di crescita. Il nuovo calo della disoccupazione, al 5,1%, rappresenta un traguardo inedito per il nostro Paese.
Si tratta di numeri che testimoniano il dinamismo e la resilienza del nostro mondo del lavoro, mentre in altre nazioni d'Europa aumenta la disoccupazione'. Lo afferma in una nota il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone.
bab
(RADIOCOR) 04-03-26 16:28:20 (0612) 5 NNNN