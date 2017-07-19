Lavoro: Calderone, bene risoluzione Europarlamento su Giornata vittime
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - Il ministro del Lavoro Marina Calderone accoglie con favore la risoluzione approvata al Parlamento europeo, che invita gli stati membri e le istituzioni Ue a sostenere l'istituzione della 'Giornata europea sulle vittime del lavoro' per l'8 agosto, anniversario della tragedia mineraria di Marcinelle. 'Si tratta di un segnale politico importante che conferma la volonta' delle istituzioni europee di rafforzare la sensibilizzazione, la consapevolezza e l'impegno comune su una materia che riguarda direttamente i diritti, la dignita' e la sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro', afferma.
Calderone ha annunciato l'intenzione di portare formalmente il tema all'attenzione del Consiglio dell'Ue, auspicando un sostegno da parte di tutti gli stati membri. 'L'Italia lavorera' con determinazione per questo obiettivo', aggiunge.
bab
(RADIOCOR) 21-05-26 13:36:34 (0489) 5 NNNN