Lavoro: Calderone, a giorni in Cdm nuovo pacchetto su sommerso e sicurezza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 feb - Nei prossimi giorni arrivera' in Consiglio dei ministri un nuovo pacchetto di norme per il contrasto al lavoro sommerso, al caporalato e per la tutela della sicurezza nella filiera degli appalti. Lo annuncia Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali che, all'indomani dell'incidente al cantiere Esselunga di Firenze, ha sottolineato: "Nessun passo indietro sulla sicurezza del lavoro. Andremo avanti per attuare quanto gia' adottato da quando il Governo si e' insediato. Ma altro sara' fatto. Questo e' il momento del cordoglio per i lavoratori che hanno perso la vita, della vicinanza alle loro famiglie e dell'accertamento dei fatti da parte dell'autorita' giudiziaria, alla quale si sta fornendo ogni supporto necessario attraverso il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e i Carabinieri del Comando per la Tutela del lavoro'.

Il nuovo pacchetti di misure, ricorda il ministero del Lavoro, si aggiungono agli interventi adottati negli ultimi 16 mesi per rendere i luoghi di lavoro piu' sicuri: maggiori risorse messe a disposizione dall'Inail per il 2024 per finanziare la formazione e la prevenzione e sostenere le aziende virtuose pari a 1,5 miliardi di euro (il doppio rispetto al 2023); rafforzamento dell'organico dell'Ispettorato del Lavoro con 850 ispettori tecnici nel 2023 e la previsione di un incremento, da 70 a 100mila nel 2024, delle ispezioni nei luoghi di lavoro.

