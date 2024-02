Lavoro: Calderone, a giorni in Cdm nuovo pacchetto su sommerso e sicurezza -2

Ddl in discussione non elimina obbligo badge in cantiere (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 feb - Non ci saranno passi indietro, si legge in una nota del ministero del Lavoro, anche su controlli e formazione. Il Ddl lavoro, attualmente in discussione in Parlamento - si osserva - non contempla in alcun caso l'eliminazione dell'obbligo di badge per gli operai dei cantieri edili: la norma intende semplificare il quadro normativo abrogando norme pressoche' identiche in materia di tessere di riconoscimento. Lo stesso obbligo e' gia' previsto dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo il quale "nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".

Quanto alle 16 ore obbligatorie di formazione, al momento non e' intervenuta alcuna modifica dell'accordo Stato-Regioni esistente, precisa la nota: il confronto con le parti sociali, ancora in corso, ha come obiettivo il raggiungimento di un accordo relativo ad una migliore valutazione del rischio e la conseguente individuazione delle ore di formazione da svolgere sulle specifiche attivita'. Quindi, non uno standard uguale per tutti bensi' una migliore profilazione della formazione necessaria.

Nel corso del 2023, conclude il ministero del Lavoro, e' stata approvata l'estensione dell'assicurazione a carico dello Stato di tutte le attivita' svolte negli ambienti per studenti, docenti e personale scolastico. Allo stesso modo sono state previste norme piu' stringenti sui programmi di alternanza scuola-lavoro e un fondo risarcimento anche per i familiari delle vittime di infortuni collegati alle attivita' scolastiche.

