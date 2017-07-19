Lavoro: Calderone, 61 progetti con paesi extra Ue per nuovi flussi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 31 ott - "In Veneto il tasso di disoccupazione e' al 3% e siamo di fatto in piena occupazione ma dobbiamo attrarre nuovi lavoratori, non necessariamente extracomunitari ma anche questi. Per questo abbiamo 61 progetti con diversi Paesi del Mondo. Progetti che prevedono formazione all'estero e inserimento occupazionale in Italia attraverso dei canali di qualificati che non hanno l'obbligo del preventivo permesso di soggiorno che concediamo extra quota". Cosi' la ministra Marina Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle politiche sociali a margine dell'evento Lavorando veneto organizzato dalla Consulta regionale dei presidenti degli ordini dei Consulenti del Lavoro del Veneto e attualmente in corso al Centro congressi della Fiera di Padova. "Stiamo lavorando - ha aggiunto Calderone - per dare risposta alle necessita' del sistema imprenditoriale del Paese. Un sistema che continua a creare occupazione come dimostrano gli ultimi dati pubblicati anche da Istat".

