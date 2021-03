Lavoro: Bonomi, va superato il blocco dei licenziamenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mar - "Abbiamo chiesto di lavorare su un doppio binario, ovvero consentire a quelle aziende che potevano far ricorso alla cassa integrazione ordinaria e non erano soggette a decreti da parte del governo di poter iniziare una fase di trasformazione, che ci chiedono i mercati", ha continuato Bonomi, spiegando che "noi abbiamo bisogno di staffette generazionali all'interno delle nostre imprese". In particolare, ha specificato il presidente di Confindustria, "noi abbiamo bisogno di anticipare gli effetti del contratto di espansione, di abbassare i limiti per le aziende che possono usare i contratti di espansione, di agganciare il bonus giovani e il bonus donne al contratto di espansione". E questo, per Bonomi, e' necessario "proprio per venire incontro a quelle due categorie che in questo periodo hanno sofferto di piu', giovani e donne" e allo stesso tempo c'e' bisogno "di sospendere gli effetti del decreto dignita' che limita l'utilizzo dei contratti a tempo determinato che sono venuti meno in questo periodo e che potrebbero essere invece molto utilizzati in un momento di ripartenza soprattutto verso la stagione estiva e per quelle categorie di imprese (turismo, congressi, eventi) che piu' hanno sofferto di avere un minimo di flessibilita'". Infine, ha dichiarato Bonomi, di aver letto proprio sul Sole 24 Ore che "c'e' una riflessione per abbassare il limite a 150 da 250 dipendenti attuali per l'utilizzo del contratto di espansione, speriamo che si vada in questa direzione, una direzione per assumere e per rispondere alle esigenze di giovani e donne, che stanno pagando il prezzo piu' alto in questo momento".

