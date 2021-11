Lavoro: Bonomi, superare idea Cig per affrontare transizioni

Cambiare paradigma puntando su formazione e occupabilita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Legnano, 03 nov - Per risolvere alcuni problemi del mondo del lavoro la risposta 'non e' proseguire nell'idea della Cassa integrazione pensata in epoca fordista che sia quello che risolve i problemi, che accompagna le transizioni. Abbiamo bisogno di altro come Paese, abbiamo bisogno di mettere al centro le persone, la loro formazione, la loro occupabilita' e non mantenere il lavoro dov'era e com'era'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea di Confindustria Alto Milanese, sottolineando che 'in una fase di transizione, in un periodo di cambiamento e' la strada sbagliata'. Per Bonomi, in questa fase bisogna aiutare soprattutto le categorie piu' colpite dalla crisi: giovani, donne e lavoratori a tempo determinato, senza dimenticare 'i lavoratori autonomi' di cui 'non se ne sta occupando nessuno.

Ancora una volta la politica pensa a dare il calcio alla lattina invece di affrontare i problemi'. Per dare una risposta a queste situazioni, per Bonomi servirebbe un intervento organico a livello fiscale: 'Ci sono gia' i provvedimenti ma nessuno li guarda insieme per dare risposte a chi ha bisogno. Imprese, governo e sindacati dovrebbero fare un ragionamento piu' serio', oltre a destinare 8 miliardi per il fisco nella legge di Bilancio tutti al taglio del cuneo fiscale. Secondo il presidente di Confindustria, 'bisogna fare quello che e' il pensiero del presidente Draghi, quando nel comunicare la legge di bilancio ha detto che la crescita la fanno italiane e italiani e non le leggi', riconoscendo che 'e' vero, la facciamo noi, ma non bisogna scordare quello che sta succedendo, siamo in un periodo di grosso cambiamento. Ci sono ombre crescenti all'orizzonte, colli di bottiglia negli scambi commerciali, la Cina che cresce di meno e piu' concentrata su se' stessa, gli Usa e la Germania che stanno crescendo di meno, aumenti dei costi materie prime - a trovarle -, costi dell'energia in aumento e transizione ambientale, che va fatta ma in una governance globale, perche' o la facciamo tutti insieme o gli obiettivi sono velleitari'.

