Lavoro: Bonomi, su sicurezza intervenire su prevenzione, un morto e' troppo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Torino, 25 ott - 'Per noi un morto e' troppo. Non si puo' morire andando al lavoro. Ma la soluzione non e' sanzionare le imprese dopo che e' avvenuto un incidente - giusto, se qualcuno sbaglia va punito - ma dobbiamo intercettarlo prima che succeda la fatalita''.

Cosi' Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, intervenendo all'assemblea dell'Unione industriali di Torino. 'Per questo abbiamo proposto fin da agosto la costituzione di commissioni paritetiche, noi e i lavoratori, per far si' che succedano quegli incidenti, per far si' che la' dove c'e' il dolo si intervenga prima. Perche' non possiamo scoprire che una persona morta sul lavoro aveva sul cellulare le foto dei dispositivi di sicurezza disattivati sugli impianti di produzione, non e' possibile', ha continuato Bonomi, sottolineando che 'anche su questo le nostre proposte sono inascoltate, come se prevenire gli incidenti non interessasse a nessuno. Interessa solo colpire l'impresa e non credo che sia quella la strada'.

