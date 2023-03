Lavoro: Bonomi, su settimana corta ci confrontiamo ma no slegarla da produttivita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Matera, 03 mar - Sulla settimana corta "non ci sottraiamo al confronto ma lo faremo sulla base dei numeri" e soprattutto "non si puo' slegare dal tema della produttivita'". Lo ha detto il presidente degli industriali, Carlo Bonomi, dal palco dell'assemblea pubblica di Confindustria Basilicata. "Vediamo quanto si lavora in Europa. Un dipende italiano lavora 37,8 ore in media. Meno di noi, in Europa, lavorano solo i francesi. In Belgio, paese cui un sindacalista fa riferimento, il dato e' uguale all'Italia ma dice che c'e' una legge per ridurre a 4 giorni la settimana. No, in Belgio la legge prevede che le 40 ore settimanale possano essere spalmate nell'arco di 4 giorni, ma le ore restano quelle. Non si puo' parlare di un tema cosi' importante in maniera ideologica, slegandolo dal tema della produttivita'" aggiunge il numero uno degli industriali. "Non si puo' pensare di affrontare un tema cosi' serio senza affrontare la realta' e guardare i numeri, e non in maniera ideologica".

