Lavoro: Bonomi, non vogliamo diritto a licenziare ma dare occasioni occupazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 nov - "Noi non vogliamo la possibilita' di licenziare, per noi ogni persona che esce dall'impresa e' una sconfitta, noi diciamo: dateci la possibilita' - a chi non utilizza la cassa Covid - di poter operare per la riorganizzazione dell'impresa ma al contempo mettiamo in campo tutte quelle riforme necessarie per gli ammortizzatori sociali e le politiche attive del lavoro - che in questo Paese sono state completamente un fallimento - affinche' nessuno rimanga indietro e non abbia una copertura di reddito ma che al contempo abbia la possibilita' di avere l'occupabilita'". Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, intervenendo al World manufacturing forum. "Noi contestiamo la garanzia del posto di lavoro quando invece non si garantisce l'occupabilita' delle persone", ha sottolineato Bonomi.

