Lavoro: Bonomi, navigator fallimento, ma si continua su quella strada

Su smartworking lavorare in modo costruttivo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 ott - Mentre si discute di come rilanciare il Paese nel post pandemia, uno dei temi da affrontare e' quello delle politiche attive del lavoro. "Da quando sono stati introdotti i navigator - e non lo diciamo noi di Confindustria, lo dice l'Istat - tramite il sistema di politiche attive che li prevede sono state assunte 423 persone. Credo sia universalmente riconosciuto ormai che e' stato un grande fallimento, ma si continua su quella strada". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, durante l'assemblea di Federchimica, spiegando che "dobbiamo cambiare il paradigma, perche' non si puo' piu' difendere il lavoro dov'era e com'era. E' cambiato il mondo, dobbiamo mettere al centro la persona, la sua formazione e la sua ricollocazione". Secondo il numero uno degli industriali, questo "vale per chi e' fuori dal mondo del lavoro, ma anche per chi e' nel mondo del lavoro. Noi riformiamo il nostro personale continuamente perche' innovazione, ricerca, sviluppo e nuove tecnologie ci portano costantemente ad avere formazione del personale". Proprio questa "e' la strada su cui lavorare". E il discorso include anche il tema dello smartworking: "C'e' stata un'accelerazione dei processi trasformativi all'interno dell'organizzazione del lavoro, auspichiamo che si esca velocemente dal periodo pandemico, ma comunque deve esserci un'organizzazione. Scadra' la proroga dell'utilizzo dello smartworking, dovremo pensare come organizzarlo e su questo io voglio lavorare in modo costruttivo", ha detto Bonomi.

Ars

