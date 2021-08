Lavoro: Bonomi, da Orlando propaganda anti-impresa (Huffington Post)

Draghi? "E' un riferimento essenziale per l'Italia e la Ue" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 ago - Dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, arriva una "propaganda anti-impresa" e inoltre "licenziare su Whatsapp gia' non si puo' fare". E' quanto afferma Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, in un'intervista all'Huffington Post a seguito delle polemiche innescate dal decreto anti delocalizzazioni.

In particolare, riguardo alle dichiarazioni del ministro Orlando che ha accusato Bonomi di voler consentire alle imprese di licenziare su Whatsapp, il presidente di Confindustria risponde": "Ma e' ovvio che no. Sono certo che sia il ministro del Lavoro Orlando e sia la sottosegretaria Todde, che ha la delega alle crisi d'impresa, sappiano bene che la legge vigente non prevede questa modalita' di licenziamento, ma precise modalita' di informazione e confronto con sindacati e lavoratori. Devo dunque dedurre che continuare a parlarne e' pura propaganda anti-impresa. Una delle tante narrazioni a fini politici che di fatto non ha alcun fondamento". Riguardo, poi al tema, tutto politico, del futuro presidente della Repubblica e alla domanda se sia vero che auspica una permanenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi fino al 2023, Bonomi chiarisce: "Ho troppo rispetto delle istituzioni per avanzare suggerimenti e preferenze. Il Presidente Draghi e' una punta di diamante del Paese, ogni giorno col suo operato ha moltiplicato la credibilita' dell'Italia nella Ue, nella Nato e nell'intero G20 che sta guidando. Tra 4 settimane si vota in Germania e l'anno prossimo in Francia. Mi auguro che tutti capiscano che il Presidente Draghi e' un riferimento essenziale non solo per l'Italia ma per il futuro delle scelte che l'Europa dovra' assumere, superando le misure d'emergenza a nostro favore di cui stiamo beneficiando, ma che non sono eterne".

Sim

