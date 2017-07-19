Lavoro: Bombardieri, su sicurezza risorse aumentate ma ancora non bastano

Modificare appalti a cascata, cambiare patente a punti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 02 lug - Per effetto delle trattative con il Governo in materia di sicurezza sul lavoro, sono aumentare le risorse, che tuttavia "ancora non sono sufficienti". Lo ha evidenziato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in un passaggio della sua relazione al XIX congresso nazionale del sindacato.

"Sono aumentati gli ispettori, ma sono ancora pochi", "dobbiamo fare di piu', insieme alle associazioni datoriali che hanno dimostrato su questo tema di voler lavorare con noi. Superiamo le timidezze, facciamo gli accordi per arrivare nelle piccole aziende", e' l'esortazione di Bombardieri.

Nello specifico, "chiediamo alle istituzioni di aumentare i controlli, perche' quello che e' avvenuto in Calabria non avvenga mai piu', di allargare le indagini, oltre che ai caporali, anche alle organizzazioni mafiose, che in quei territori controllano sicuramente questo fenomeno".

Inoltre, per il leader della Uil e' necessario "uno sforzo comune per modificare gli appalti a cascata e le gare al massimo ribasso".

Ancora, "dobbiamo intervenire sulla patente a punti.

Dopo anni di inerzia e' arrivata quella che era una nostra proposta ma per come e' stata messa a terra, secondo noi, non produce gli effetti sperati. I fatti e i numeri ci dicono che quella scelta va modificata. Allarghiamo l'applicazione, inseriamo il badge di cantiere. Chiediamo, al Governo e alla ministra, di ritornare su questa misura e continuare a investire per eliminare queste tragedie".

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(RADIOCOR) 02-07-26 16:49:34 (0563) 5 NNNN