Lavoro: Bankitalia, crisi Covid-19 sta frenando i contratti a termine

effetto stop turismo Toscana e Veneto, presto anche al Sud (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 mag - La crisi economica provocata dalla pandemia sta provocando una forte frenata dei contratti a termine in Italia. E' l'osservazione empirica fatta da un gruppo di economisti della Banca d'Italia che ha esaminato i dati di tre regione, Piemonte, Veneto e Toscana con queste ultime due a maggiore vocazione turistica e quindi con un maggior numero di lavoratori stagionali. Sono stati presi in esame i dati sui contratti di lavoro attivati e cessati da febbraio fino a meta' aprile: le tre regioni lo scorso anno hanno assorbito il 23,7% dei dipendenti in Italia. Le assunzioni a termine, si legge nell'articolo pubblicato sul sito istituzionale della Banca, calano notevolmente, dall'inizio della crisi, soprattutto in Veneto e Toscana. Le due regioni presentano, di solito, una concentrazione delle variazioni a inizio e fine stagione, in quanto piu' attive nei settori del turismo e dei servizi collegati soggetti ad alta stagionalita'. In Piemonte il minor peso del settore turistico determina una minore diffusione dei contratti stagionali: nel 2018 rappresentavano il 3% dei contratti attivati, contro il 10% del Veneto e il 9% della Toscana. Secondo l'analisi firmata dagli economisti di via Nazionale Giulia Bovini, Silvia Camussi, Mauro Durando, Maurizio Gambuzza, Nicola Sciclone ed Eliana Viviano, tale dinamica e' confermata se si confrontano con quelli di altre regioni a vocazione turistica (oltre il 34% delle attivazioni sono contratti a termine nella provincia di Bolzano, 10% in Campania e Sicilia, il 22% in Sardegna, con picchi nel periodo estivo). Nel Mezzogiorno il peso delle attivazioni temporanee supera il 70% mentre al Nord si attesta intorno al 50%, il che fa prevedere che nelle regioni del Sud potrebbero manifestarsi significativi cali dell'occupazione nei prossimi mesi.

