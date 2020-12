Lavoro: Bankitalia, a novembre creazione nuovi posti ha ristagnato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - I dati sulle comunicazioni obbligatorie al 30 novembre di Piemonte, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Calabria e Sardegna indicano che il recupero delle attivazioni nette osservato in estate si e' attenuato quasi ovunque a partire da settembre; in novembre il processo di creazione di nuovi posti di lavoro ha sostanzialmente ristagnato. Lo rileva la Banca d'Italia, osservando che dopo essere calate nettamente da marzo a giugno, le posizioni di lavoro a termine sono tornate a novembre sui livelli prossimi a quelli registrati nel 2019 in tutte le regioni considerate; al contrario, dopo la tendenza negativa registrata in primavera, il saldo cumulato delle posizioni a tempo indeterminato non ha mostrato segnali di miglioramento.

