Lavoro: Assolombarda, scuola-impresa, formazione e accessibilita' sfide per futuro giovani -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 giu - "La fotografia che emerge dall'indagine sul rapporto tra i giovani dell'area Nord Ovest e il lavoro, oltre a evidenziare i segni di un momento storico contraddistinto da incertezza e trasformazioni importanti, delinea un panorama in cui coesistono forti aspirazioni, valori solidi e, al contempo, sintomi di smarrimento e insicurezza rispetto al futuro", ha detto Giorgia Garola, vicepresidente con delega Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti Unione Industriali Torino. Dall'indagine emerge che per i giovani instabilita' percepita e bisogno di certezze sono centrali: quelli che giudicano il proprio stato di benessere complessivo come nettamente positivo sono pari al 38%, una percentuale che risulta bassa se confrontata con il dato Istat per la popolazione generale del Nord-Ovest Italia, che e' pari al 48%. A fronte di tale condizione personale, acuita da un contesto attuale molto complesso e con pochi punti di riferimento chiari, i giovani reagiscono cercando una stabilita' nel mondo del lavoro. Infatti, il 31% dei ragazzi si immagina per il proprio futuro un lavoro da dipendente.

"Davanti a tendenze demografiche disastrose e alle difficolta' di trovare lavoratori da parte delle imprese, l'attenzione verso i giovani che approcciano il mondo del lavoro e' cruciale", ha detto Umberto Risso, presidente di Confindustria Genova, sottolineando che "questa attenzione e' bene parta proprio dalle aspettative dei giovani e dal loro giudizio sul mondo delle imprese. Nel panorama italiano le imprese, volenti o nolenti, stanno progressivamente assumendo sempre piu' un ruolo sociale al fine di superare le attuali carenze dei sistemi formativi, del welfare statale e dell'accompagnamento al lavoro". Il 60% dei giovani esprime insoddisfazione verso il sistema lavoro italiano, giudicato inadeguato a valorizzare competenze e titoli. In questo quadro, il 58% ritiene che l'estero offra migliori prospettive occupazionali, pur in calo rispetto al 68% del 2023. Tuttavia, l'attrazione rimane forte: il 51% dei laureati dichiara l'intenzione di trasferirsi fuori dall'Italia entro 18 mesi, principalmente per condizioni salariali e migliori opportunita' di carriera. Europa e Regno Unito restano le mete preferite.

