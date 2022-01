Lavoro: Assolombarda, piu' occupati e meno inattivi, ma caro energia pesa su imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 gen - Migliora a fine 2021 il mercato del lavoro in Lombardia, con un aumento degli occupati e un calo di inattivi e disoccupati, ma sulle imprese pesano i forti rialzi dei costi dell'energia, le difficolta' nelle catene di approvvigionamento e l'aumento dei contagi da Covid-19. E' quanto emerge dal Booklet economia, curato dal Centro Studi di Assolombarda e pubblicato su Genio Impresa, il web magazine dell'associazione, secondo cui tra luglio e settembre gli occupati sono stati 88.000 in piu' su base annua (-63.000 rispetto al 2019), con un calo degli inattivi (-93.000 sul 2020) e dei disoccupati (-25.000). Il tasso lombardo di disoccupazione scende cosi' al 5,5% nel terzo trimestre rispetto al 6,1% del 2020, in linea con quanto si rileva nelle regioni europee benchmark, per esempio Bayern e Baden-Wurttemberg. Tuttavia, stando alla rilevazione Excelsior di gennaio, emerge un crescente mismatch tra domanda e offerta, con le imprese che faticano a trovare le figure professionali da collocare in azienda (il 38% delle figure ricercate rispetto al 33% del 2020). Guardando al quadro economico, a dicembre il clima delle fiducia delle aziende si e' mantenuto a livelli storicamente alti, pur cedendo leggermente nel manifatturiero e piu' marcatamente nei servizi. Peggiorano invece le aspettative sulla produzione, soprattutto a causa del caro-energia. "Dopo un 2021 di forte rimbalzo in questo inizio d'anno la ripresa prosegue, ma a un ritmo piu' contenuto e in prospettiva emergono nuove incertezze. Pesa sulle imprese lo shock del caro-energia, anche perche' si somma al perdurare delle difficolta' negli approvvigionamenti delle catene globali, all'aumento dei prezzi di molte materie prime e alla carenza di alcune componenti. Incide inoltre la diffusione della nuova variante Omicron che si riflette nel significativo rallentamento della mobilita' delle persone in tutti i territori della Lombardia", ha detto Valeria Negri, direttore del Centro Studi Assolombarda.

