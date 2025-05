Lavoro: ammesse a fondo nuove competenze 3 domande di filiere e sistemi formativi

Calderone: "fondo rappresenta alleanza tra Stato e imprese" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 mag - Il rifinanziamento del Fondo Nuove Competenze 3 con 318,8 milioni di euro, disposto dal decreto direttoriale 23 maggio 2025 numero 243, ha permesso di ammettere tutte le domande presentate dalle filiere e dai sistemi formativi e di raddoppiare le disponibilita' per le singole imprese.

Aggiornato quindi l'elenco delle 13.046 istanze ammesse alla valutazione del progetto ai fini del finanziamento che include 1.921 aziende organizzate in filiera, 857 sistemi formativi e 10.268 domande di singoli datori di lavoro. A beneficiare dei progetti formativi saranno anche 887 persone su cui le aziende investono nelle primissime fasi del rapporto di lavoro: disoccupati da almeno un anno assunti con contratto a tempo indeterminato o apprendistato o neoassunti nel campo dell'alta formazione e ricerca oppure ammessi alla formazione per la successiva assunzione.

"Questa nuova impostazione del Fondo si conferma come la risposta all'esigenza di formare e aggiornare i lavoratori", ha affermato Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle politiche sociali. "La presenza - aggiunge - di una cosi' ampia platea di proposte presentate da filiere e sistemi formativi, inoltre, credo sia un importante segno della volonta' di valorizzare i talenti e promuovere le reti tra imprese in modo strutturale. Il Fondo Nuove Competenze 3 e' un'alleanza tra Stato e imprese per la formazione delle competenze in quei molti settori produttivi che hanno contraddistinto l'Italia nel mondo per la loro eccellenza e in tutti gli altri ambiti emergenti per via delle grandi transizioni del nostro tempo".

