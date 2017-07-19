Lavoro: Aleotti (Confindustria), in 2028 mancheranno 1,3 mln di occupati

Per avere crescita Pil, per imprese situazione drammatica (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Siracusa, 23 ott - '11,2 e' un numero che ci accompagnera' perche' e' il numero di ragazzi under 14 che l'Italia avra' nel 2050, in calo impressionante dal numero gia' bassissimo di oggi che e' del 12,2% sul totale della popolazione' ed e' il numero scelto da Confindustria per le proposte contro la "glaciazione demografica", fatte in occasione della prima edizione dell'Education & Open Innovation Forum di Ortigia. Lo ha detto Lucia Aleotti, vice presidente di Confindustria per il Centro studi, intervenendo al Forum, sottolineando che di fronte a questa prospettiva 'non va bene dire "faremo" ma dobbiamo agire oggi', anche perche' 'la dimensione di questa crisi demografica e' tale che il sistema delle imprese ne sta soffrendo gia' oggi'. In particolare, Aleotti ha spiegato che 'guardando al 2028, rispetto al 2023, le nostre imprese avranno 520mila lavoratori in meno rispetto alla loro necessita'. Ma non avranno bisogno solamente di questi 520.000, avranno bisogno di altri 815.000 lavoratori per riuscire a seguire un ritmo di crescita che consenta al nostro Pil di crescere e di sostenere la nostra economia', sottolineando che in un orizzonte al 2028 'siamo di fronte a una carenza di lavoratori veramente drammatica pari a 1,3 milioni di lavoratori, immaginando la parita' del tasso di occupazione rispetto ad oggi'. Per far fronte a queste carenze, ha continuato Aleotti, bisogna anche puntare 'sulla formazione', tenendo anche conto che 'oggi abbiamo 1,7 persone in eta' lavorativa rispetto ad una persona in eta' non lavorativa. Nel 2050 questo rapporto sara' uno ad uno.

Allora, immaginiamo come sta esplodendo la spesa legata all'invecchiamento, quindi pensionistica, sanitaria e welfare. Ma pensiamo all'altra faccia della medaglia, perche' gia' oggi poche imprese che pagano per l'intero sistema di welfare. Considerate le imprese con 10 o piu' addetti in Italia, sono solo il 5,5% del patrimonio delle imprese italiane e con i loro 10 milioni di lavoratori dipendenti sostengono l'83,2% delle entrate'.

