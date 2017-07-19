Lavoro: al 15/9 contratti produttivita' salgono a 146.507 (+6,2%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 set - Tra meta' luglio e meta' settembre il numero dei contratti di produttivita' depositati e attivi presso il ministero del Lavoro sale di ulteriori 38.166 unita'. Da inizio anno e fino al 15 settembre il totale dei contratti sale a 146.507, il 6,2% in piu' su anno. Tra i 17.827 depositi nella prima meta' di settembre, la maggior parte dei contratti arriva da accordi aziendali (14.635, +4,3% sul 2024), i restanti sono territoriali (3.192). Il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali registra l'applicazione di un contratto di produttivita' per 4.748.914 lavoratori, cui viene corrisposto un premio del valore medio di 1.600 euro l'anno. Diverse le finalita' dei contratti attivi: 14.520 riportano obiettivi di produttivita', 11.518 di redditivita', 9.022 di qualita', 1.942 prevedono un piano di partecipazione e 11.273 misure di welfare aziendale. Rispetto alla dimensione delle aziende, il 48% riguarda imprese con meno di 50 dipendenti; la quota restante si divide tra aziende con almeno 100 dipendenti (37%) e di fascia intermedia tra 50 e 99 dipendenti (15%).

