Lavoro: Adecco, chiuso tour talent program per studenti 'Ceo for One Month'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 1 mag - Si e' chiuso ieri il tour in van 100% elettrico di The Adecco Group (azienda attiva nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane) che per celebrare la decima edizione del talent program 'Ceo for One Month' ha fatto tappa in otto universita' italiane. Tra le soste del tour l'Universita' di Tor Vergata, il Politecnico di Bari, l'Universita' degli Studi di Urbino, la Rome Business School, l'Universita' Politecnica delle Marche, l'Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, la Liuc - Universita' Cattaneo di Castellanza e l'H-Farm College di Roncade. Nel corso delle diverse tappe, oltre 25 esperti Hr di Adecco hanno incontrato piu' di 3.500 giovani studenti provenienti da diversi indirizzi, coinvolgendoli in numerose attivita' di orientamento al lavoro, tra cui momenti di cv check e interview tips, oltre a sessioni dedicate alla preparazione della selezione a 'Ceo for One Month'. I partecipanti al tour, inoltre, hanno avuto l'opportunita' di iscriversi in anteprima alla prossima edizione del talent program, le candidature apriranno nel mese di settembre. Con la possibilita' di incontrare i manager di alcune aziende nazionali e internazionali ed entrare in contatto con numerose opportunita' professionali. 'Ceo for One Month' dalla sua nascita ha coinvolto oltre 60.000 giovani italiani.

'Il nostro talent program ci ha permesso di incontrare e conoscere studenti dai background piu' disparati, brillanti e volenterosi di mettersi alla prova' ha commentato Virginia Stagni, Chief Marketing Officer di The Adecco Group Italia.

