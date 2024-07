Lavoro: Adecco, 36,7% candidati rifiuta impiego per aspettative disattese-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 lug - La decisione di un cambiamento professionale resta un momento delicato, secondo la ricerca di Adecco, durante il quale sono sempre piu' numerosi gli aspetti e i fattori presi in considerazione dal lavoratore. Tra questi, la flessibilita' e l'equilibrio tra vita personale e lavorativa che spesso superano la ricerca di una mera crescita retributiva. E infatti per oltre un terzo dei candidati la causa principale e' rappresentata dalle cosi' dette 'aspettative disattese', caso in cui il candidato rifiuta poiche' si sarebbe aspettato un'offerta di lavoro piu' vantaggiosa non tanto e solo in termini retributivi quanto per aspetti cruciali come la possibilita' di smart working, eventuali benefits concessi, premialita' e prospettive di crescita all'interno dell'azienda. Segue tra le motivazioni, i tempi del processo di selezione e la ricezione di opportunita' piu' interessanti pervenute da altre aziende mentre si e' in attesa di riscontro sul processo di selezione in corso. Limita la tendenza ad accettare una nuova proposta di lavoro anche la paura stessa del cambiamento: i candidati ad un passo dall'accettazione della proposta di un nuovo impiego tornano sui propri passi, riferiscono un vissuto di ansia dovuto al lasciare un contesto conosciuto per un nuovo ambiente e rinunciano anche ad offerte migliorative per non esporsi all'incertezza della novita' (il 21,52%). Solo il 10,55% dei candidati rifiuta per aver ricevuto una offerta peggiorativa pari o inferiore al proprio pacchetto retributivo attuale. L'indagine evidenzia che, laddove l'aspetto retributivo e' centrale nella scelta di un nuovo impiego, l'aspettativa e' di un incremento economico pari o superiore al 20%. Nel rifiuto di una nuova opportunita' professionale conta anche la percezione che il candidato sviluppa dell'azienda e dei suoi referenti: c'e' chi ha dichiarato di aver rifiutato una proposta, seppur conveniente, a causa di una valutazione non positiva dell'azienda sviluppata nel corso del processo di selezione e/o per aver raccolto referenze negative da terzi (8,65%).

