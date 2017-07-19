Lavoro: accordo tra Regione Lombardia e Fondimpresa su formazione e politiche attive

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 lug - Regione Lombardia e Fondimpresa alleate a sostegno di formazione e politiche attive. Con l'obiettivo di promuovere un modello fortemente integrato tra il mondo della formazione e quello del lavoro, per garantire percorsi formativi di alta qualita' che siano concretamente orientati a esiti occupazionali positivi e stabili, la Regione il piu' grande fondo interprofessionale italiano, costituito da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno siglato un accordo, attuativo del Protocollo d'Intesa per la promozione e il potenziamento dell'offerta formativa sul territorio regionale. Si punta cosi' a ridurre il divario tra le reali necessita' delle aziende e le competenze offerte, favorendo cosi' le opportunita' di inserimento lavorativo e il continuo sviluppo professionale. In particolare, l'intesa prevede che, per i prossimi 3 anni, Regione Lombardia stima di mettere in campo, per azioni coerenti con l'Accordo, almeno 150 milioni di euro e, come sempre, la Programmazione Annuale Nazionale di Fondimpresa relativa al Conto di Sistema non sara' inferiore ai 200 milioni di euro.

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(RADIOCOR) 14-07-26 15:41:06 (0502) 5 NNNN