Lavoro: accordo tra Regione Lombardia e Fondimpresa su formazione e politiche attive -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 lug - 'Con questo accordo rafforziamo un modello di collaborazione che mette al centro le persone, le competenze e il lavoro. Siamo la prima regione a siglare un'intesa con i fondi nel quadro istituzionale rinnovato dalle linee guida del ministero del Lavoro rivolte ai Fondi, che agevolano forme di cooperazione tra Fondi, Regioni e Stato per una nuova governance delle azioni in materia di politiche attive del lavoro e di formazione', ha spiegato l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi. 'Regione Lombardia continua a investire in una formazione sempre piu' vicina ai reali fabbisogni delle imprese, perche' solo attraverso un dialogo costante tra istituzioni, sistema produttivo e parti sociali possiamo costruire occupazione di qualita' e sostenere la competitivita' del nostro territorio', ha continuato Tironi, specificando che questo lavoro sara' portato alla 'Conferenza delle Regioni, per confrontarci e fare una proposta unitaria di collaborazione al Governo rivolta all'attuazione della Programmazione europea 2028-34' . Per l'assessore, 'la sinergia con Fondimpresa rappresenta un passo concreto per rendere le politiche attive del lavoro ancora piu' efficaci, favorendo l'aggiornamento continuo delle competenze, l'inserimento lavorativo e la crescita professionale dei lavoratori in tutte le fasi della loro vita'.

'L'accordo siglato quest'oggi e' un punto di svolta nel settore, il coronamento di un percorso avviato oltre un anno fa da Regione Lombardia verso i fondi Interprofessionali a cui finora hanno guardato ben 11 Fondi, ma Fondimpresa e' il primo, ed anche il piu' importante, a concretizzare questo disegno con un impegno ambizioso e concreto', ha affermato il presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina. 'L'esempio della Lombardia, Regione che spesso anticipa obiettivi virtuosi, puo' aprire un nuovo percorso nel finanziamento dei progetti di formazione e fare da apripista a molte altre Regioni che volessero fattivamente contribuire al miglioramento delle politiche attive del lavoro', ha continuato Regina, illustrando che 'Fondimpresa intende mettere a fattor comune i suoi oltre 20 anni di esperienza e candidarsi come organismo intermedio di coordinamento per la spesa della formazione continua. Occorre trovare soluzioni che consentano di spendere bene e presto i fondi disponibili, unendo l'agilita' operativa delle parti sociali - come Confindustria, Cgil, Cisl e Uil - con le importanti dotazioni finanziarie europee e regionali, per fare della formazione il vero motore industriale'.

In particolare, al centro dell'iniziativa c'e' la volonta' di rafforzare e ampliare le competenze dei lavoratori, fornendo loro gli strumenti necessari per affrontare l'attuale periodo di grandi trasformazioni che sta investendo tutti i settori produttivi. Nello specifico, Regione e Fondimpresa si impegnano a rafforzare l'integrazione tra le politiche attive regionali e le iniziative dei Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua, a migliorare la qualita' e la pertinenza dell'offerta formativa, allineandola ai fabbisogni concreti del sistema produttivo lombardo, ad accrescere le competenze professionali degli occupati e di chi cerca lavoro, aumentando parallelamente la competitivita' delle imprese. Tra gli elementi dell'accordo rientrano anche una serie di interventi coordinati che accompagnino gli individui lungo tutte le fasi della loro vita formativa e lavorativa, in una logica di forte complementarita' e continuita' e l'allargamento della platea di lavoratori e imprese coinvolti nei processi di aggiornamento e riqualificazione. L'intesa avra' efficacia a decorrere dalla data della firma dell'accordo, 14 luglio 2026, e sara' valido fino al 31 dicembre 2028.

Fla-

(RADIOCOR) 14-07-26 15:41:46 (0503) 5 NNNN