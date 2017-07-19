Lavoro: 84% giovani donne considera carriere 'Stem' stimolanti (studio)

E' quanto emerge da ricerca di The Wom con Istituto Sylla (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 ott - Le giovani donne chiedono una nuova narrazione sulle materie scientifiche, ossia Stem (Science, Technology, Engineering e Mathematics), piu' inclusiva, creativa e capace di ispirare.

E' quanto risulta dalla survey realizzata da The Wom, il magazine digitale di Mondadori, punto di riferimento per le nuove generazioni, in collaborazione con l'Istituto di Ricerca Sylla (con la responsabilita' scientifica del professore Furio Camillo) e presentata in anteprima a Milano durante lo STEM Women Congress 2025, il congresso internazionale che promuove la partecipazione e la visibilita' delle donne nei settori scientifico e tecnologico. Dai dati raccolti dalla ricerca 'Donne, STEM e Futuro', che si basa su oltre 500 questionari a cui hanno risposto le ragazze della Gen Z e le Young Millennials della community The Wom, emerge una generazione che vuole cambiare le regole del gioco: una su tre studia o lavora gia' in ambito STEM, mentre una su cinque si e' sentita scoraggiata a scegliere un percorso scientifico. Nonostante cio', l'84% considera le carriere STEM stimolanti e il 50% le reputa anche creative: un segnale forte che ribalta il vecchio stereotipo della 'scienza fredda, noiosa e per 'nerd'. 'La survey ci mostra un desiderio forte di cambiamento espresso dalla community di The Wom. Dalla ricerca emerge con chiarezza la necessita' di evolvere verso una prospettiva STEAM, che integri le discipline artistiche e riconosca nella creativita' un aspetto essenziale per alimentare il pensiero innovativo', ha dichiarato Daniela Cerrato, chief marketing officer di Mondadori Media.

