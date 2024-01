Lavoro: +13% assunzioni nel primo trimestre 2024, ma mancano talenti

La ManpowerGroup Employment Outlook Survey (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 gen - Il 2024 si apre con previsioni in crescita per il mercato del lavoro: +13% le previsioni di assunzione nel primo semestre rispetto allo stesso periodo del 2023 secondo il 'ManpowerGroup Employment Outlook Survey'. Si tratta del tredicesimo trimestre di fila con aspettative positive. Il settore energetico si conferma anche per i prossimi tre mesi quello con le aspettative migliori (+28%), seguito da commercio (+23%), IT (+21%) e trasporti (+21%). Prospettive positive anche per l'industria (+13%), le comunicazioni (+12%), finanza e immobiliare (+9%). L'unico settore che evidenzia una flessione delle aspettative di nuovi posti di lavoro e' quello della sanita' e life sciences, che segna -11%.

A trascinare la crescita del mercato del lavoro, secondo ManpowerGroup, il nord est e le grandi aziende. Il Net Employment Outlook vede una crescita nelle regioni del nord est del +33%. Buone anche le prospettive dei datori di lavoro dell'Italia centrale, +14%, seguita dal Nord-Ovest, +10%. Per Sud e Isole le previsioni registrano comunque un +8%. Le migliori prospettive d'assunzione sono indicate dalle imprese tra 250 e 999 dipendenti (+22%), tra 1000 e 4999 (+21%) e sopra i 5000 (+15%). Tra le aziende tra i 10 e i 49 lavoratori le previsioni di assunzione sono ben piu' contenute, non oltre il 5%.

