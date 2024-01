Lavoro: +13% assunzioni nel primo trimestre 2024, ma mancano talenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 gen - Restera' anche in avvio di questo 2024 la sfida della mancanza di competenze, con le imprese italiane che continuano a segnalare un grave problema di talent shortage sul mercato del lavoro: il 75% dichiara di aver avuto almeno qualche difficolta' a trovare candidati con le competenze richieste e per oltre una su dieci le difficolta' sono state molte. Ben una su quattro afferma che e' difficile trovare le giuste capacita' informatiche (25%) e per quasi una su cinque ci sono problemi con le skills chieste nei reparti produttivi (19%). Seguono poi le competenze ingegneristiche (17%), amministrative (16%) e logistiche (16%). Per attrarre competenze quasi un'azienda su due, il 45%, puntera' su maggiore flessibilita' su luogo e orario di lavoro, il 22% considera di aumentare gli stipendi, il 20% ritiene di cercare possibili candidati tra i lavoratori piu' 'senior'.

Per quanto riguarda le sfide poste da intelligenza artificiale e transizione ecologica, il 23% pensa di formare il personale gia' in azienda mentre un altrettanto 23% vuole assumere nuovi professionisti qualificati.

ami

(RADIOCOR) 01-01-24 12:00:21 (0240) 5 NNNN