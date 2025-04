Lavori pubblici: la Top Ten delle aggiudicazioni

Rilevate tra il 27 marzo e 2 aprile 2025 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 apr - Di seguito le principali aggiudicazioni di lavori, per importo pubblicate nel periodo 27 marzo-2 aprile 2025 1 - TOTO SPA COSTRUZIONI GENERALI Ente appaltante: A.N.A.S. SPA - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - DIREZIONE GENERALE DI ROMA Oggetto: BO 55/23 - S.S. 16 - Lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l'innesto con la S.S. 495 e Ponte Bastia, dal km 101+330 al km 120+238 1 Stralcio: dallo svincolo di Argenta al km 120+238 Importo di gara: 197.682.342 euro 2 - ATI CONSORZIO STABILE CON.SERVICE S.P.A. (CAPOGRUPPO), M.B.S. GROUP SCARL, V. BARBAGLI SRL, SOLOGAS SRL, EASY SERVIZI SRL Ente appaltante: HERA SPA DI BOLOGNA Oggetto: Tender T24_7341 - RDO R24_8249 (Qualifica unica) in 2 Lotti - Accordi Quadro di Gruppo con un solo Operatore Economico per ciascun lotto per l'affidamento delle prestazioni connesse al servizio di raccolta dei dati di lettura e di esecuzione delle prestazioni tecniche sui gruppi di misura acqua, gas, teleriscaldamento, energia elettrica ed eventuali ulteriori settori merceologici, nel territorio gestito dalle societa' del Gruppo Hera - PNR Next Generation EU - Lotto 1 RDO R24_8250 Area Emilia, Veneto e Friuli-Venezia-Giulia - Importo di gara: 70.590.000 euro 3 - ATI EASY SERVIZI SRL (CAPOGRUPPO), CONSORZIO STABILE CON.SERVICE S.P.A., ENER SERVICE GAS S.R.L.

Ente appaltante: HERA SPA DI BOLOGNA Oggetto: Tender T24_7341 - RDO R24_8249 (Qualifica unica) in 2 Lotti - Accordi Quadro di Gruppo con un solo Operatore Economico per ciascun lotto per l'affidamento delle prestazioni connesse al servizio di raccolta dei dati di lettura e di esecuzione delle prestazioni tecniche sui gruppi di misura acqua, gas, teleriscaldamento, energia elettrica ed eventuali ulteriori settori merceologici, nel territorio gestito dalle societa' del Gruppo Hera - PNR Next Generation EU - Lotto 2 RDO R24_8252 Area Romagna e Marche - Importo di gara: 49.140.000 euro 4 - MEG IMPIANTI SRL Ente appaltante: A.T.A.C. SPA - AZIENDA PER LA MOBILITA' DEL COMUNE DI ROMA Oggetto: Servizio di manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria, sugli impianti elettrici delle Metropolitane A e B/B1 e Ferrovia Roma Giardinetti, dei relativi depositi e sedi amministrative e operative e delle torri faro Importo di gara: 21.112.587 euro 5 - ATI C.I.M.S. COOPERATIVA INTERSETTORIALE MONTANA SASSOLEONE S.C.R.L. (CAPOGRUPPO), AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA, SOLCO CIVITAS Ente appaltante: AREA BLU SPA DI IMOLA Oggetto: Servizio di manutenzione di aree destinate a verde pubblico del Comune di Imola Importo di gara: 16.740.000 euro.

