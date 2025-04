Lavazza: Baravalle, atteso calo volumi in 2025, sara' anno difficile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 apr - 'Sara' un anno estremamente difficile per tutta l'industria del caffe'. Sono in Lavazza da 13 anni e questo sara' l'anno piu' difficile'.

Cosi' Antonio Baravalle, Ceo del Gruppo Lavazza, durante la presentazione dei risultati 2024 in corso a Milano, a chi gli chiedeva i target per il 2025. Il ceo non ha fornito indicazioni numeriche, ma ha specificato che, per l'anno in corso si attende un calo dei volumi e che difficilmente ci saranno risultati positivi in termini di redditivita'.

