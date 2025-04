Lavazza: +9,1% a 3,35 mld fatturato 2024, utile netto +20,6% a 82 mln -2

In Usa +12%, Italia +4%, Francia +2% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 apr - Un punto di forza del Gruppo e' la diversificazione geografica, che ha consentito di assorbire meglio gli impatti negativi in Europa, confermando la resilienza e la capacita' di adattamento in un contesto competitivo difficile. Negli Stati Uniti il fatturato e' cresciuto nel 2024 del 12%, mentre nei mercati europei, nonostante un calo dei volumi, il fatturato registra andamenti positivi nelle geografie chiave, come, ad esempio, Italia e Francia (rispettivamente +4% e +2%).

Tuttavia, Baravalle ha sottolineato come quello attuale sia un periodo estremamente cruciale per l'industria del caffe' a causa, in primis, dei costi elevati delle materie prime. 'Tre anni fa spendevamo 600 milioni all'anno per il caffe' da tostare, oggi spendiamo 1,6 miliardi a parita' di volumi', ha detto il ceo. Da gennaio 2023 a dicembre 2024 il costo dell'Arabica e' cresciuto del 190% e quello della Robusta del 260%.

Contestualmente, durante la presentazione dei risultati 2024, il Gruppo Lavazza ha presentato Tabli', la prima tab 100% caffe' sviluppata a seguito dell'acquisizione nel 2020 di una start up italiana, Caffemotive.

