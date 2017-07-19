Lagarde, oltre 60% europei apprezza lavoro Bce, vogliamo essere comprensibili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 21 gen - "Oltre il 60% degli europei in tutti i Paesi dell'Unione Europea apprezza, comprende e valorizza il lavoro svolto dalla Bce. Questo dato deriva anche da un'indagine sul valore dell'euro come moneta: su questo fronte i risultati sono ancora migliori, perche' l'82% degli europei apprezza l'euro e lo considera un denominatore comune". E' quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo a una tavola rotonda sul processo di rafforzamento del mercato unico europeo. Lagarde ha anche rivendicato il lavoro fatto dallo staff Bce per semplificare il linguaggio ed essere piu' facilmente comprensibile dal pubblico. "I risultati sono positivi - ha detto Lagarde -. Il linguaggio e il livello educativo richiesto per comprendere le nostre comunicazioni sono significativamente piu' bassi rispetto a quelli della Fed.

Non perche' la Fed sia piu' intelligente o sofisticata della Bce, ma perche' abbiamo dato particolare attenzione a essere compresi. Crediamo, ad esempio, che le aspettative di inflazione dipendano molto da quanto le persone apprezzano il nostro lavoro per garantire la stabilita' dei prezzi".

